Кузьмин: «Любое очко важно для нас, тем более первое выездное, но хотелось большего»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Балтика» Максим Кузьмин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первое очко для вашей команды в выездных матчах. Насколько довольны таким результатом?

- Думаю, любое очко важно для нас, тем более первое выездное. Но хотелось большего, как говорится.

- Насколько «большее» было близко для вашей команды? Потому что по первому тайму преимущество вашей команды было очень серьезное.

- Преимущество? Не знаю, как это со стороны выглядело. Моментов как таковых стопроцентных у нас не было. Да, играли с каким-то небольшим перевесом. Но опять же игра вязкая. Хорошо, что всё так закончилось.

- Вы выглядите так, как будто все-таки недовольны результатом.

- Конечно, всегда хочется большего, хочется победы. Тем более, на выезде мы до сих пор не выигрывали, хотя уже первая часть сезона закончилась.

- Когда вы сможете играть больше часа?

- Я не знаю, я готов всегда играть больше часа.

- То есть физически вы готовы и на большее количество минут?

- Мое мнение, да. У тренерского штаба другое мнение, и я его уважаю.