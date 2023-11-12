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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Пари НН» не пропускал в 8 из 11 последних домашних матчей РПЛ

12 Ноября 2023 • 16:08 Комментировать
Пари НН
0:0
Балтика

В воскресенье «Пари НН» сыграл вничью с «Балтикой» на своём поле (0:0) в рамках 15-го тура чемпионата России. Нижегородцы не смогли продлить победную серию дома, она остановилась на шести матчах, но при этом команда Сергея Юрана смогла не пропустить.

Если взять 11 последних домашних матчей «Пари НН» в чемпионате России, то в восьми из них нижегородцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Исключением стали матчи против «Зенита» (поражение 0:2), «Рубина» (победа 2:1) и «Оренбурга» (победа 3:1).

Следующий матч Премьер-лиги на своём поле «Пари НН» проведёт 2 декабря. Соперником команды Сергея Юрана будет «Урал».

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН

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