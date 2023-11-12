«Балтика» впервые в текущем сезоне РПЛ не проиграла на выезде

Калининградская «Балтика» смогла прервать серию гостевых поражений.

Сегодня, 12 ноября, подопечные Сергея Игнашевича сыграли вничью с «Пари НН». Матч 15-го тура Российской премьер-лиги, который проходил в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 0:0.

Для «Балтики» это первый матч на выезде в нынешнем сезоне, в котором команда смогла набрать очки. Ранее калининградцы потерпели семь поражений подряд.

На данный момент «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 12 зачетных баллов. Следующим соперником «Балтики» станет московский «Спартак».