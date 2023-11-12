​Прервалась победная домашняя серия «Пари НН» в РПЛ – она составила 6 матчей

Воскресную часть 15-го тура чемпионата России открывал матч между «Пари НН» и «Балтикой». Несмотря на все старания футболистов, после финального свистка на табло в Нижнем Новгороде остались гореть нули - 0:0.

Таким образом, была прервана домашняя победная серия «Пари НН» в Премьер-лиге. В итоге она составила шесть матчей. В прошлый раз нижегородцы не выигрывали домашний матч чемпионата ещё 22 июля (поражение от «Зенита» 0:2).

Следующий домашний матч Премьер-лиги «Пари НН» проведёт 2 декабря – против «Урала». Команда Сергея Юрана постарается вернуться на тропу побед дома.