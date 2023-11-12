«Балтика» в гостях не нулевая: «Пари НН» не выиграл дома в РПЛ впервые с июля

«Пари НН» и «Балтика» встречались в первом воскресном матче 15-го тура чемпионата России.

«Пари НН» и «Балтика» в текущем чемпионате являются так называемыми «домашними» командами. Калининградцы вообще до отчётного матча не брали очков в выездных матчах Премьер-лиги. В позапрошлом туре команда Сергея Игнашевича была очень близка к тому, чтобы зацепить первый балл в гостях, но всё же пропустила на последних минутах в Казани от «Рубина».

«Пари НН» подходил к отчётной встрече с серией из шести подряд кряду в Нижнем Новгороде в рамках чемпионата. Причём нижегородцам действительно дома и стены помогают. Пару недель назад подопечные Юрана принимали и минимально обыграли «Сочи», который не реализовал два пенальти, причём Нобоа так и вовсе умудрился киксануть с точки мимо створа.

С наскока у хозяев забить сейчас не получилось. Заработать пенальти – тоже, хотя Зе Турбо падал в чужой штрафной. На седьмой минуте первым опасным моментом отметились балтийцы. Мусаев слева вошёл в штрафную площадь соперника и пробил над ближней девяткой. «Балтика» внезапно перехватила инициативу и стала закидывать хозяев доставками как с игры, так и со стандартов.

На пятнадцатой минуте Бистрович подал угловой слева, и мяч добрался до дальнего фланга. Последовал навес уже оттуда, и Гассама головой переправил сферу в руки Нигматуллина. Севикян в контратаке с дистанции несложно ударил в перчатки Бориско. На 39-й минуте Кузьмин пробивал-простреливал с левого полуфланга, и мяч отбил Нигматуллин. Вот и все удары до перерыва.

Первый тайм прошёл для «Пари НН» как против «Сочи». Позиционное преимущество гостевой команды не принесло ей никаких осязаемых дивидендов. То есть счёт она не открыла. И после перерыва «Балтика» продолжила действовать достаточно активно, концентрируясь на игре от себя.

В середине второго тайма не раз повезло хозяевам. Роберто Фернандес с левого фланга вроде навешивал, но мяч едва не юркнул в дальнюю девятку. Анхело Энрикес выкатил пас из центральной зоны влево на Артура Галояна, которому не удалось попасть в ближний угол. Вскоре Сергей Юран достаточно привычно получил жёлтую карточку от арбитра.

«Балтика» очень старалась, но победить не сумела. Впрочем, всё же набрала она своё первое очко на выезде в первом круге РПЛ. А ведь могло и его не быть. После углового уже в добавленное время возникла тревожная ситуация в штрафной площади гостей, где у Кутателадзе не вышло добить мяч в створ с короткого расстония.

Некоторые парадоксы подошли к концу. У «Пари НН» прервалась шестиматчевая домашнепобедная серия в рамках Премьер-лиги. Кроме того, нижегородцы сыграли вничью впервые в родных стенах в чемпионате, а калининградцы – впервые в гостях во всём сезоне (у них были выездные победы в Кубке). «Балтика» набрала 12 очков и за счёт победы в личной встрече опустила «Ахмат» в зону непосредственного вылета.

Кирилл Иванцов