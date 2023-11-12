​«В борьбу за золото включился достойный соперник»: Кобелев оценил «Краснодар»

Известный тренер Андрей Кобелев дал комментарий по поводу результата матча между «Зенитом» и «Краснодаром». Как известно, поединок завершился вничью со счётом 1:1, голы забили Матео Кассьерра и Эдуард Сперцян. Набрав очки в Санкт-Петербурге, краснодарцы сохранили лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Лично я считаю, что результат абсолютно справедлив и закономерен. И он ещё раз подтвердил: в борьбу за золото включился достойный соперник, способный любому испортить чемпионское настроение», - цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Следующий матч чемпионата России «Краснодар» проведёт 26 ноября – против «Урала» на поле соперника.

Стоит сказать, что «Краснодар» ещё никогда не становился чемпионом России.