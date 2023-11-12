Александр Горшков: «Зенит» и «Краснодар» не показали яркой игры

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков высказался после матча между «сине-бело-голубыми» и «Краснодаром».

Игра заключительного тура первого круга чемпионата России завершилась вничью – 1:1.

«Игра получилась не очень яркой. Команды боялись проиграть, не было скоростей. Результат закономерен, но матч получился неинтересным», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что «Краснодар» редко ходил в атаку, у команды не было желания взять три очка, а после пропущенного мяча «быки» совсем перестали контратаковать.

По итогам 15 туров «Краснодар» набрал 32 очка и возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги. На второй позиции с 30 очками находится «Зенит», а замыкают тройку призеров «Крылья Советов», у которых в копилке 25 зачетных баллов.