Пономарёв — о Соболеве: «Он средний нападающий, у него довольно скудный арсенал умений»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл в составе «красно-белых» 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

«Он средний нападающий, который, к тому же, периодически очень странно ведёт себя на поле. У Соболева довольно скудный арсенал умений, по-настоящему хорошо он играет только на втором этаже, но этого недостаточно», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 12 ноября, против «Ростова». Начало — в 19:30 по московскому времени.