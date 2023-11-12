Бразильцы «Зенита» в этом сезоне РПЛ сыграли больше россиян

Бразильцы питерского «Зенита» в текущем сезоне РПЛ сыграли больше россиян. Фактом делится Opta Sports.

Как говорит статистика, в активе бразильских игроков питерцев 5402 минуты на поле. У российских игроков на порядок меньше – 4725 минут.

Отметим, что бразильских игроков «Зенита» сейчас семеро, в среднем они провели по 771 минуте. Россиян же сыграло 15 человек, в среднем - по 315 минут.

Статистики отметили, что Марио Фернандеса они посчитали за россиянина, поскольку он играл за сборную России, а Клаудиньо – за бразильца несмотря на то, что у того есть паспорт РФ.