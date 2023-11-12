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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бразильцы «Зенита» в этом сезоне РПЛ сыграли больше россиян

12 Ноября 2023 • 15:39 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Бразильцы питерского «Зенита» в текущем сезоне РПЛ сыграли больше россиян. Фактом делится Opta Sports.

Как говорит статистика, в активе бразильских игроков питерцев 5402 минуты на поле. У российских игроков на порядок меньше – 4725 минут.

Отметим, что бразильских игроков «Зенита» сейчас семеро, в среднем они провели по 771 минуте. Россиян же сыграло 15 человек, в среднем - по 315 минут.

Статистики отметили, что Марио Фернандеса они посчитали за россиянина, поскольку он играл за сборную России, а Клаудиньо – за бразильца несмотря на то, что у того есть паспорт РФ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит

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