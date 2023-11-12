Сёмин: «Спартак» не выглядит однозначным фаворитом в матче с «Ростовом»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором южане встретятся со «Спартаком».

По мнению специалиста, команды имеют равные шансы добиться в предстоящей встрече победы. Сёмин также отметил, что в этой игре он ожидает увидеть в исполнении соперников атакующий футбол.

«Я думаю, что «Спартак» и «Ростов» находятся в равных условиях. Мне кажется, будет атакующий футбол, потому что эти команды много играют впереди. «Спартак» не выглядит однозначным фаворитом», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 12 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени.