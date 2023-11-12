Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча пятнадцатого тура чемпионата России «Зенит» – «Краснодар» (1:1).

- Получилась боевая игра двух лучших, как мне кажется, команд на сегодняшний день. Действительно и те, и другие хотели победить. Концовка подтвердила, что все были настроены выиграть. Первый тайм прошёл в искромётной борьбе. Очень порадовало, что краснодарцы хорошо вошли в игру с первых минут. Они старались ни в чём не уступать питерцам – в борьбе в первую очередь. И арбитр давал футболистам бороться на поле.

В конце первого тайма был нереализованный момент у Сперцяна, и Сергеев немножко не попал влёт. Молодцы «Краснодар», что забили первыми, но потом «Зенит» прибавил и сравнял счёт. В конце, когда Мостовой попал в штангу, питерцы были близки к тому, чтобы вырвать победу. Как по мне, так боевая ничья стала закономерным результатом.

- В борьбе за чемпионство ничего не изменялось?

- По турнирным раскладам ничья в Петербурге, можно сказать, на руку «Краснодару». Не позволили «Зениту» обойти себя в турнирной таблице, сохранили промежуточное первое место. Но впереди целая половина чемпионата. Понятно, что всё ещё может поменяться, но пока надо хотя бы с таким хорошим настроением входить во второй круг.

- Для «Краснодара» было и психологически важно не проиграть «Зениту»?

- Да. Это лишний раз доказывает, что с таким настроем нужно выходить на каждого соперника. Только так можно добиться большого результата по итогам всего сезона. Против «Краснодара» сейчас все выходят биться как против лидера, поэтому и самому «Краснодару» надо подходить с соответствующим настроем к другим командам. Важно стараться не допускать осечек.