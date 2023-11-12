​Без Смолова: «Динамо» назвало состав на матч с «Оренбургом»

В воскресенье «Динамо» будет принимать «Оренбург» в рамках 15-го тура чемпионата России. Наставник московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лещук, Бессмертный, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Чавес, Нгамалё, Гладышев, Бителло, Тюкавин.

Ранее появилась информация о том, что нападающий Фёдор Смолов пропустит матч из-за полученного повреждения.

Матч между «Динамо» и «Оренбургом» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.