Григорян: «Абаскаль не знает, как устранить проблемы «Спартака» в обороне»

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По мнению Григоряна, испанский специалист не знает, как решить проблемы «красно-белых» при игре в обороне.

«Дело не в Дуарте, Джикии или ещё ком-то. Дело в том, что он настолько хорош в построении игры в атаке, насколько он испытывает проблемы в оборонительных действиях», — заявил Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

В 14 турах РПЛ «Спартак» набрал 21 очко и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут сегодня, 12 ноября, против «Ростова». Начало — в 19:30 по московскому времени.