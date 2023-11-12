Деменко: «Краснодар» выглядел очень солидно против «Зенита»

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об игре «быков» в матче 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

«Краснодар» выглядел очень солидно на поле против «Зенита». Ивич хорошо разобрал соперника. 25 минут мы видели борьбу. Позже мы видели моменты у «Краснодара», хоть «Зенит» и пытался находить моменты», — цитирует Деменко Vprognoze.

Напомним, подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с «сине-бело-голубыми» (1:1) и сохранили за собой первую позиции в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» завершил первый круг на втором месте, отпустив «Краснодар» на два очка вперед.

12 ноября будут сыграны оставшиеся матчи 15-го тура РПЛ, после чего наступит пауза на игры сборных.