Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между донским клубом и «Спартаком».

«Обе команды подходят к этому матчу не в самом оптимальном состоянии. «Ростов» в какой-то мере на подъёме, команда набирает очки. «Спартак» катится вниз по горке, ещё не остановился. Наверное, эти обстоятельства уравнивают шансы. Игра будет интересной, особой разницы между командами РПЛ нет. Я бы не сказал, что Карпин до конца выправил и стабилизировал игру команды. Также не могу согласиться с тем, что первая часть чемпионата в исполнении «Ростова» была безнадёжной. В игре команды появилось много нового, в основном составе стал играть Егор Голенков. Он более широкопрофильный и мобильный игрок. Хорошо оттягивается и освобождает зоны для своих партнёров. В современном футболе надо быть очень гибким и постоянно ставить соперников в тупик», - сказал Балахнин.

Матч «Спартак» - «Ростов» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.