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​Смолов пропустит воскресный матч «Динамо»

12 Ноября 2023 • 15:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
Через 0 ч. 51 мин.

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов пропустит воскресный матч команды против «Оренбурга». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», Смолов не сыграет из-за повреждения мышцы бедра.

В сезоне 2023/2024 Смолов провёл 18 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола и четыре голевых паса на партнёров.

«Динамо» будет принимать «Оренбург» в рамках пятнадцатого тура чемпионата России. Стартовый свисток футболисты услышат в 16:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов

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