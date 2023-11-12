​Смолов пропустит воскресный матч «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов пропустит воскресный матч команды против «Оренбурга». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», Смолов не сыграет из-за повреждения мышцы бедра.

В сезоне 2023/2024 Смолов провёл 18 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола и четыре голевых паса на партнёров.

«Динамо» будет принимать «Оренбург» в рамках пятнадцатого тура чемпионата России. Стартовый свисток футболисты услышат в 16:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.