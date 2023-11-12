Балахнин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство

Российский тренер Сергей Балахнин поделился комментарием о перспективах «Краснодара» в борьбе за трофей после матча с «Зенитом».

«Краснодар идет практически весь круг на первом месте. Было понятно, что команда будет главным фаворитом на чемпионство. Даже если бы выиграл «Зенит», «Краснодар» остался бы претендентом на победу в чемпионате», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

Напомним, встреча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» завершилась со счетом 1:1. Благодаря этому результату «быки» смогли остаться на первой позиции в РПЛ, опережая идущий на второй строчке «Зенит» на два очка.

В 16-м туре РПЛ «сине-бело-голубые» примут на своем поле «Сочи», а кубанский клуб на выезде встретится с «Уралом».