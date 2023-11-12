Камоцци: «Карпин захочет удивить «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Ростовом».

Эксперт считает, что «Спартак» должен обыграть «Ростов», однако главный тренер южан Валерий Карпин, ранее работавший в московском клубе, способен преподнести своей бывшей команде сюрприз.

«Спартак» должен обыграть «Ростов», команда играет дома. Но Карпин захочет удивить «Спартак», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 12 ноября, в Москве. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по местному времени.