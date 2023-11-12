Тарханов: «Явного фаворита в матче «Спартак» — «Ростов» нет»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Ростов».

По мнению специалиста, в предстоящей игре нет явного фаворита и обе команды способны удивить.

«Ростов» в последнее время начинает напоминать себя образца прошлого сезона, поэтому у них есть шанс снова заявить о себе победой над «Спартаком». А «красно-белым» необходимо найти свою игру и результат, потому что побеждать удаётся редко», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 12 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «красно-белые» опережают южан в турнирной таблице РПЛ на четыре очка.