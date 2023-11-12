«Зенит» в следующем туре может установить рекорд Премьер-лиги

Игроки питерского «Зенита» не уходят с поля без забитого гола на протяжении 22-х матчей Российской премьер-лиги подряд. Напомним, вчера команда Сергея Семака принимала дома «Краснодар» - соперники разошлись миром – 1:1. В рядах «Зенита» забил Матео Кассьерра.

Таким образом, «Зенит» повторил рекорд результативности столичного ЦСКА 2003 года и совсем недавний рекорд «Локомотива» в 2022-2023 годах. Все эти клубы забивали 22 матча чемпионата России подряд.

В следующем туре РПЛ «Зениту» предстоит принимать дома «Сочи», поэтому у питерцев есть неплохой шанс установить единоличный рекорд.

«Краснодар» открыл счёт, но едва не проиграл «Зениту»