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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» в следующем туре может установить рекорд Премьер-лиги

12 Ноября 2023 • 14:34 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Игроки питерского «Зенита» не уходят с поля без забитого гола на протяжении 22-х матчей Российской премьер-лиги подряд. Напомним, вчера команда Сергея Семака принимала дома «Краснодар» - соперники разошлись миром – 1:1. В рядах «Зенита» забил Матео Кассьерра.

Таким образом, «Зенит» повторил рекорд результативности столичного ЦСКА 2003 года и совсем недавний рекорд «Локомотива» в 2022-2023 годах. Все эти клубы забивали 22 матча чемпионата России подряд.

В следующем туре РПЛ «Зениту» предстоит принимать дома «Сочи», поэтому у питерцев есть неплохой шанс установить единоличный рекорд.

«Краснодар» открыл счёт, но едва не проиграл «Зениту»

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