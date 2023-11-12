Канчельскис: «Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, уход каких футболистов мог бы серьёзно ослабить «Зенит».

Эксперт отметил иностранных полузащитников петербургского клуба Вендела и Вильмара Барриоса. Канчельскис допустил, что «Зенит» не станет вкладываться в новые трансферы, а сконцентрирует свои усилия на сохранении уже имеющихся игроков.

«Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос. А пока у команды такой центр поля, они будут выигрывать чемпионство каждый год», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 15 матчах 30 очков. От первого «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два балла.