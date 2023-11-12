​Божин: «Нам надо как минимум не вылететь из РПЛ»

Защитник «Факела» Сергей Божин сказал несколько слов на тему задачи команды на текущий чемпионат России.

В субботу «Факел» поделил очки с ЦСКА – 1:1. Прямо сейчас воронежцы располагаются на десятой позиции в турнирной таблице.

«Мы набрали неплохой ход, но впереди ещё много игр, всё может поменяться. Нам надо как минимум не вылететь из РПЛ, но так как закончилась только первая половина чемпионата, нам предстоит проделать много работы, чтобы добиться этой цели», - цитирует Божина ТАСС.

С понедельника клубный футбол уходит на паузу, связанную с матчами сборных. Следующий матч чемпионата России «Факел» проведёт 26 ноября – против «Рубина» на поле соперника. В первом круге «огнеопасные» проиграли этому сопернику на своём поле с минимальным счётом 0:1.