Петрушин: «Краснодар» не случайно находится на первом месте, видна рука тренера»

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедшем матче лидеров РПЛ «Зенита» и «Краснодара» и борьбе за первое место.

- Какой главный вывод можно сделать из этой игры?

- Она показала, что «Краснодар» в этом сезоне настроен серьезно и является реальным претендентом на чемпионство. Это больше касается первого тайма, чем второго. Они там и моментов создали больше, чем «Зенит». А второй тайм гости в основном провели в обороне. Но сыграли надежно. Не дали питерцам шансов разбежаться и создавать моменты.

- Казалось, «Зенит» вырвет победу в концовке матча. Ничья – это справедливый итог, или «Краснодару» все же повезло?

- Везет сильнейшему. Единственное, я не согласен, когда начинают сравнивать футболистов, где лучше, где хуже. Это спорный вопрос. У «Зенита» есть пара-тройка игроков европейского уровня. Но и у «Краснодара» тоже.

- Было ли у вас ощущение, что играют две равные команды?

- Да. «Краснодар» не случайно находится на первом месте. Видна рука тренера. Да, в каких-то моментах мы видим прагматичный футбол, но он дает результат. А это всегда на первом месте.

- Чья игра из этих команд вам больше нравится?

- Игра у них разная. «Зенит» с уходом Малком потерял в атаке, хотя раскрылся Кассьерра, который при Малкоме не являлся футболистом стартового состава. Был в тени. А сейчас раскрылся и не зря является лидером по забитым мячам в чемпионате. Но «Краснодар» в этом плане не уступает «Зениту». То, что он лидирует, заслуживает уважения, и надеюсь, что до зимнего перерыва «быки» не растеряют очки. Важно уйти на зимнюю паузу на первом месте и иметь хоть какой-то отрыв от питерцев.

- «Краснодар» в первом круге выдал максимум, или еще есть ресурс прибавить?

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- Все будет зависеть от зимней трансферной кампании. Кого-то они купят. И «Зенит» тоже. Хотя Медведев говорил обратное. Но я в это не верю, потому что есть там слабые позиции. Думаю, одного-двух человек питерцы купят. В атаку в большей степени.

- А «Краснодару» тоже необходимо усиливать нападение?

- Ему тоже не помешало бы усиление. Думаю, нужен нападающий в центральную ось. Если брать любую команду с мировым именем, там центральная ось одна из сильнейших.

- Считаете, можно найти игрока, который способен конкурировать с Кордобой?

- Почему нет? Можно купить кого-то под него. Все еще зависит от схемы игры. Но им приобретение не помешает. Впереди весь второй круг, а вдруг травма? Это будет проблема. Нужна хотя бы равноценная замена.

- «Зенит» за весь первый круг ни разу не возглавлял таблицу. Это удивляет?

- Естественно. Но там ушел Малком, а без него питерцы не те. Получается, что «Зенит» - команда одного игрока. Он практически в каждом матче забивал. А тем, кто играл под ним, с Малкомом было комфортно. Они понимали друг друга. Хотя Кассьерра сейчас здорово смотрится впереди. Делает свое дело. Он раскрылся без Малкома. Взял на себя его обязанности забивать. Хотя это совершенно разные футболисты. Малком мог обыграть, а Кассьерра хорош вверху. Они разноплановые нападающие.

Елена Григорьевская