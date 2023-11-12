Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Краснодар» не случайно находится на первом месте, видна рука тренера»

12 Ноября 2023 • 14:55 Комментировать
Зенит
1:1
Краснодар

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедшем матче лидеров РПЛ «Зенита» и «Краснодара» и борьбе за первое место.

- Какой главный вывод можно сделать из этой игры?

- Она показала, что «Краснодар» в этом сезоне настроен серьезно и является реальным претендентом на чемпионство. Это больше касается первого тайма, чем второго. Они там и моментов создали больше, чем «Зенит». А второй тайм гости в основном провели в обороне. Но сыграли надежно. Не дали питерцам шансов разбежаться и создавать моменты.

- Казалось, «Зенит» вырвет победу в концовке матча. Ничья – это справедливый итог, или «Краснодару» все же повезло?

- Везет сильнейшему. Единственное, я не согласен, когда начинают сравнивать футболистов, где лучше, где хуже. Это спорный вопрос. У «Зенита» есть пара-тройка игроков европейского уровня. Но и у «Краснодара» тоже.

- Было ли у вас ощущение, что играют две равные команды?

- Да. «Краснодар» не случайно находится на первом месте. Видна рука тренера. Да, в каких-то моментах мы видим прагматичный футбол, но он дает результат. А это всегда на первом месте.

- Чья игра из этих команд вам больше нравится?

- Игра у них разная. «Зенит» с уходом Малком потерял в атаке, хотя раскрылся Кассьерра, который при Малкоме не являлся футболистом стартового состава. Был в тени. А сейчас раскрылся и не зря является лидером по забитым мячам в чемпионате. Но «Краснодар» в этом плане не уступает «Зениту». То, что он лидирует, заслуживает уважения, и надеюсь, что до зимнего перерыва «быки» не растеряют очки. Важно уйти на зимнюю паузу на первом месте и иметь хоть какой-то отрыв от питерцев.

- «Краснодар» в первом круге выдал максимум, или еще есть ресурс прибавить?

Реклама


- Все будет зависеть от зимней трансферной кампании. Кого-то они купят. И «Зенит» тоже. Хотя Медведев говорил обратное. Но я в это не верю, потому что есть там слабые позиции. Думаю, одного-двух человек питерцы купят. В атаку в большей степени.

- А «Краснодару» тоже необходимо усиливать нападение?

- Ему тоже не помешало бы усиление. Думаю, нужен нападающий в центральную ось. Если брать любую команду с мировым именем, там центральная ось одна из сильнейших.

- Считаете, можно найти игрока, который способен конкурировать с Кордобой?

- Почему нет? Можно купить кого-то под него. Все еще зависит от схемы игры. Но им приобретение не помешает. Впереди весь второй круг, а вдруг травма? Это будет проблема. Нужна хотя бы равноценная замена.

- «Зенит» за весь первый круг ни разу не возглавлял таблицу. Это удивляет?

- Естественно. Но там ушел Малком, а без него питерцы не те. Получается, что «Зенит» - команда одного игрока. Он практически в каждом матче забивал. А тем, кто играл под ним, с Малкомом было комфортно. Они понимали друг друга. Хотя Кассьерра сейчас здорово смотрится впереди. Делает свое дело. Он раскрылся без Малкома. Взял на себя его обязанности забивать. Хотя это совершенно разные футболисты. Малком мог обыграть, а Кассьерра хорош вверху. Они разноплановые нападающие.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Алексей Петрушин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Ноября
15:22
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Краснодару» надо все матчи играть с таким настроем»
15:10
Деменко: «Краснодар» выглядел очень солидно против «Зенита»
15:00
Балахнин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство
14:35
Балахнин: «Краснодар» за весь первый круг не убедил, что сможет стать чемпионом»
14:00
Радченко: «По-прежнему думаю, что «Зенит» обгонит «Краснодар» до зимней паузы»
10:47
Орлов назвал Сперцяна лучшим игроком матча «Зенит» — «Краснодар»
10:35
Шипицин: «Краснодару» повезло, но везёт сильнейшим»
10:30
Игрок «Зенита» Алип: «Мы пока не пропустим — не проснёмся»
11 Ноября
23:52
​Червиченко: «Краснодар» теперь обязан выигрывать чемпионат»
23:18
Тормена: Против «Зенита» главным было не уступить
23:14
Олусегун: «Зенит» остаётся главным конкурентом «Краснодара» в титульной гонке
22:55
Деменко: «Семаку надо было раньше после перерыва вносить коррективы в игру»
22:49
​Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Если бы «Зенит» забил в концовке, я бы не удивился»
22:47
Изидор: Единственное место для «Зенита» – первое
22:37
Борис Игнатьев: «Краснодар» показал, что готов конкурировать с «Зенитом» за чемпионство»
22:33
​Михаил Кержаков: «Нам принципиально стать чемпионами»
22:28
​Михаил Кержаков: «Зенит» потерял победу сегодня»
22:23
​Боярский: «Думаю, на зимний перерыв «Зенит» обязательно уйдёт в качестве лидера»
22:15
Петржела: «Зенит» всё равно будет чемпионом»
22:10
Ивич: «Очком, которое сегодня заработали, мы довольны»
22:00
Сёмин: «Зенит» и «Краснодар» явно сильнее всех остальных в РПЛ»
21:54
Семак: «Конечно, хорошо, что отыгрались, но плохо, что не выиграли»
21:44
Алип: «Могли ещё забить, но не получилось»
21:43
​Уткин поделился впечатлениями от матча «Зенит» - «Краснодар»
21:42
Сперцян впервые в карьере забил «Зениту» в РПЛ
21:37
«Краснодар» не может победить «Зенит» 11 матчей подряд
21:37
​«Краснодар» – лидер РПЛ после первого круга
21:29
«Краснодар» открыл счёт, но едва не проиграл «Зениту» 2
21:25
На матче «Зенит» - «Краснодар» зафиксирована рекордная посещаемость сезона РПЛ
21:09
​Кассьерра увеличил отрыв в гонке бомбардиров РПЛ 1
21:05
Кассьерра быстро сравнял счёт в матче «Зенит» - «Краснодар»
21:03
​Уткин отреагировал на гол «Краснодара» в ворота «Зенита»
20:59
Сперцян открыл счёт в матче с «Зенитом»
20:44
​На матче «Зенит» - «Краснодар» были сделаны три предложения руки и сердца
19:32
Ивич: «Пришли, чтобы победить и получить три очка»
19:23
Семак: «Сегодня Сергеев и Кассьерра - это оптимальное сочетание»
19:00
«Зенит» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 5
18:17
«Краснодар» назвал состав на центральную игру против «Зенита»
18:16
«Зенит» озвучил состав на битву против «Краснодара»
15:40
​Деменко ожидает ничьей в матче «Зенит» - «Краснодар»
15:20
​Орещук: «У «Зенита» состав гораздо сильнее, чем у «Краснодара» 1
15:10
Бородюк: Матч с «Зенитом» станет определяющим для «Краснодара»
15:02
​Кержаков оценил «Краснодар» и Ивича
12:49
Деменко: «Если «Краснодар» проиграет и потеряет первое место, ничего страшного не будет»
12:43
Булыкин: «Если «Краснодар» займёт третье место, это можно будет считать успехом»
12:27
Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на победу «Зенита» над «Краснодаром»
11:48
Тихонов: Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то чемпионская гонка всё равно не закончится
11:39
Радченко: «Зенит» может потерять первое место, даже если обыграет «Краснодар»
11:24
Сперцян — лучший игрок РПЛ в октябре
11:04
Круговой — о «Краснодаре»: «Это самый значимый и важный матч для «Зенита»
10:42
Вандерсон: «Игра «Краснодара» с «Зенитом» очень важна, но не в масштабе всего чемпионата»
10:11
Александр Горшков: «У «Зенита» есть шансы победить «Краснодар»
10:04
Нигматуллин: «Краснодар» выглядит мощно»
05:11
​Булыкин уверен в победе «Зенита» 2
04:53
​Гладилин: «Зенит» фаворит, но победить «Краснодар» будет непросто»
04:27
​Балахнин: «Сейчас в РПЛ трудно определить, кто сильнее»
03:01
​Балахнин: «Матч «Зенита» с «Краснодаром» - игра без явного фаворита»
02:17
Зенит - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10 Ноября
23:02
Деменко назвал единственное преимущество «Зенита» перед игрой с «Краснодаром»
21:40
Канчельскис: «Победа «Краснодара» над «Зенитом» маловероятна»
21:27
Зенит — Краснодар: прогноз и ставка на точный счёт матча РПЛ — 11 ноября 2023
20:08
Радимов: «Краснодару» нужно подтверждать чемпионские амбиции против «Зенита»
19:23
Титов назвал условие чемпионства «Спартака»
19:14
Олусегун: У «Краснодара» высокие шансы на чемпионство
19:00
Шеф-скаут «Зенита»: По сравнению с некоторыми Вендел – образец профессионализма
18:53
Лапочкин отреагировал на назначение Карасёва на центральный матч 15 тура
18:39
​Мостовому слабо верится в победу «Краснодара» над «Зенитом»
18:23
Деменко: Фаворита в матче «Зенита» и «Краснодара» нет
18:06
Шеф-скаут «Зенита» рассказал, почему клуб не подписал Альвареса
17:09
​Стало известно, какую сумму будет требовать «Краснодар» за Сперцяна
16:41
Зазулин: «Когда «Зенит» выиграет, «Краснодар» надломится в психологическом плане»
16:14
​Лепёхин: «Если «Краснодар» захочет играть с «Зенитом» в красивый футбол, у него ничего не получится»
16:00
Игнатьев: «У «Краснодара» как будто нет внутренней уверенности – они словно не верят, что могут стать чемпионами» 1
15:51
В «Зените» рассказали, почему решили подписать Клаудиньо
15:30
​Масалитин: «В матче с «Зенитом» «Краснодар» может показать свои амбиции»
15:15
​Назначен судья на матч «Зенит» - «Краснодар» 1
15:00
​Бышовец: «Набранный «Зенитом» ход даёт питерцам шанс на победу в игре с «Краснодаром»
14:51
Губерниев: «Если «Краснодар» действительно обладает характером чемпиона, он должен обыграть «Зенит»
14:39
Радченко: «Краснодар» в Петербурге устроит ничья»
14:36
​Семшов не считает матч «Зенит» - «Краснодар» определяющим в чемпионской гонке
14:27
Сергеев – лучший игрок «Зенита» в октябре
13:55
Орещук рассказал, почему бразильцев «Зенита» не вызывают в национальную сборную
13:53
Петржела: «Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Семак в «Спартаке» не добился бы успеха»
11:52
Синицын: Я не жду открытой игры от «Зенита» и «Краснодара»
11:00
Эракович: «Видич — выдающийся игрок, мне до него ещё расти и расти»
10:43
Защитник «Краснодара» Кайо не сыграет в текущем году
10:25
Кассьерра: «У меня была возможность оказаться в серьёзном европейском клубе, но я хотел выступать за «Зенит» 1
10:09
Цаллагов: «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»? Кто откажется от качественных футболистов?»
10:01
Луческу рассказал, когда последний раз посещал игру «Зенита»
09:35
​За сколько можно попасть на стадион на центральный матч пятнадцатого тура РПЛ
09:32
Луческу: «Жирков перенёс навыки из хоккея»
09:17
Луческу: «Я любил Дзюбу, Артём в любой ситуации оставался позитивным»
04:28
Игнатьев: «При всём уважении к «Краснодару» шансы «Зенита» выше» 1
04:13
​Кассьерра: «Это будет важный матч!»
03:34
​Кассьерра: «Сыграем агрессивно»
09 Ноября
23:48
Дьяков назвал аргументы в пользу победы «Зенита» над «Краснодаром»
22:40
Борис Игнатьев: «Зенит» навёрстывает упущенное, дыша в спину «Краснодару»
21:51
​Зенит – Краснодар: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 11 ноября 2023
21:48
Эракович: Ивича считают одним из сильнейших тренеров Сербии
20:20
Дуглас Сантос: «Быть капитаном «Зенита» - довольно лёгкая задача»
20:06
Булыкин объяснил, почему «Зенит» предпочитает иностранцев
19:53
Пономарёв: «Зенит» перебегает «Краснодар» и добьётся результата
19:43
Гладилин назвал фаворита матча «Зенит» - «Краснодар»
19:30
Сёмин сравнил Кассьерру и Кордобу перед очным матчем
18:24
​Сёмин рассказал, в чём «Краснодар» превосходит «Зенит»
17:46
​Бышовец поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Краснодар»
17:20
Кордоба в шестой раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Краснодаре»
17:14
Агент Чистякова: Он хочет доказать, что может играть в составе «Зенита»
15:59
Агент: «Клаудиньо не думает об уходе из «Зенита»
15:43
«Ювентусу» интересен Сперцян
15:33
​Медведев не считает, что «Зенит» перенёс кризис
15:27
​Глава правления «Зенита» высказался об игре с «Краснодаром»
15:11
Жоаозиньо: «В случае победы над «Зенитом» у «Краснодара» будет больше шансов стать чемпионом»
14:48
​В «Зените» надеются, что Марио Фернандес сыграет в 2023 году
14:24
Сёмин: «С турнирной точки зрения «Краснодар» и «Зенит» встречаются в идеальный момент»
13:25
Пономарёв: «Ростов» может «сгореть» в матче со «Спартаком», а «Зенит» выиграет у «Краснодара»
13:15
Горшков: «Наверное, «Краснодар» сильнее «Зенита»
12:01
Борис Игнатьев: «Поражение «Зенита» от «Краснодара» меня не удивит»
11:48
Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Краснодаром»: «Мы играем дома — в этом наше небольшое преимущество»
11:31
Тренер «Зенита» рассказал о конфликте с Дзюбой
11:16
Тренер «Зенита»: «Малком говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего»
10:57
Тренер «Зенита»: «Если бы голова Вендела была занята только футболом, то он бы играл в «Реале»
10:26
Тренер «Зенита» рассказал о том, какие ошибки совершает защитник Ренан
09:51
Тренер «Зенита» ответил Мостовому на критику: «Уберите всех легионеров из «Манчестер Сити», из «Барселоны», «Реала» — что с ними будет?»
09:18
Погребняк: «Краснодар» — конкурент в борьбе за титул»
00:03
​Деменко верит в победу «Краснодара» над «Зенитом»
08 Ноября
21:43
Бояринцев: «Краснодар» заслуженно идёт на первом месте»
21:20
Деменко уверен, что «Краснодар» не потеряет лидерство в РПЛ после матча с «Зенитом» 1
17:31
Силкин: «Краснодар» — это тренерская команда»
17:08
Кади: «Краснодар» старается побеждать ради Галицкого
16:20
Сенников: «В РПЛ после 15 туров будет лидировать «Зенит»
15:37
Камоцци назвал Сергеева сильнейшим российским нападающим
15:00
Мостовой: «Думаю, что «Зенит» станет чемпионом»
14:43
Отец игрока «Краснодара» Кокшарова: «Не рассматриваем вариант ухода или аренды»
14:25
Отец игрока «Краснодара» Кокшарова поддержал решение Ивича давать футболисту мало игрового времени
13:52
Игрок «Краснодара» Кади: «Ещё очень рано говорить о чемпионстве»
13:05
Гладилин: «Спартак» и «Зенит» - самые укомплектованные команды в РПЛ»
12:12
Аршавин: Футболистов уровня Малкома и Кузяева в «Зените» не появилось
11:57
Игрок «Краснодара» Батчи может перейти в «Галатасарай»
11:41
Агент: «Пока мы не можем сказать, сыграет ли Кайо в этом году или нет»
11:26
Агент: «Если Ренан хорошо себя проявит в олимпийской сборной Бразилии, то будет вызван и в главную»
09:47
Кади назвал «Ростов» самым принципиальным соперником «Краснодара»
07 Ноября
22:35
​Самсонов: «Зенит» обыграет «Краснодар»
17:04
Данни верит, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и выйдет на первое место в РПЛ
16:41
«Сергеев занимает место Дзюбы» — Боярский
16:07
Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Мы не зависим от «Зенита», нам нужно сфокусироваться только на себе»
15:35
Представитель Кайо рассказал о состоянии игрока «Краснодара»
14:14
Желудков: «Кассьерра сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата России в этом сезоне»
14:02
Кайо вернулся в Россию
12:34
В «Зените» рассказали, когда ждут возвращения Марио Фернандеса на поле
11:19
Зенит – Краснодар: рискованный прогноз и ставка на матч 11 ноября 2023 года Премьер-лиги России
09:40
​«Матч ТВ» покажет три матча чемпионата России в ближайшие выходные
06 Ноября
19:27
Кечинов: Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то всё станет понятно 1
17:10
Дркушич заявил, что «Краснодар» может прервать чемпионскую серию «Зенита»
16:45
Погребняк: Мне кажется, порой «Зениту» скучновато играть в чемпионате
16:18
Мостовой – о матче «Зенит» - «Краснодар»: Эта игра не будет определяющим в борьбе за чемпионство
16:05
Тарханов сомневается, что «Краснодар» станет чемпионом
15:25
Глушаков: «У «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит»
14:40
Сёмин: «Краснодар» ни в чём не уступает «Зениту»
14:17
Синицын: «Краснодар» никогда не боялся «Зенит»
13:12
Кордоба: «Сколько я забью «Зениту»? Это вообще не важно, главное, чтобы «Краснодар» выиграл»
09:26
Семак — о матче с «Краснодаром»: «Гораздо важнее, кто уйдёт на первом месте на зимнюю паузу»
05 Ноября
19:44
Абаев отметил преимущество «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ
19:36
Боков считает, что «Краснодар» будет лидировать в РПЛ до зимней паузы
17:59
Гранат: Матч «Зенита» и «Краснодара» не станет определяющим в борьбе за титул
17:59
Олусегун прокомментировал борьбу с «Зенитом» за лидерство в турнирной таблице РПЛ
17:44
Гранат считает, что «Зенит» уйдёт на зимний перерыв лидером РПЛ
17:30
Синицын: «Очная встреча «Краснодара» и «Зенита» всё расставит по своим местам»
17:20
Синицын — о «Зените»: «Не сказать, что они с какой-то лёгкостью набирают очки»
16:20
Кордоба забил в четырёх из пяти последних туров РПЛ
16:01
Агент Васильева: «Дима не готов рассматривать другие команды, кроме «Зенита»
15:12
Агент Васильева надеется, что хавбек «Зенита» до конца года вернётся в общую группу
11:54
Агент Нестора: «Трансфер в «Зенит»? Родриго интересен многим клубам»
04 Ноября
22:21
Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против «Краснодара»
21:41
Погребняк: «Всё решится в Санкт-Петербурге 11 ноября»
01 Ноября
13:06
Защитник «Зенита» Чистяков: Меня совсем не удивило первое место «Краснодара»
30 Октября
16:00
Балахнин: Матч против «Зенита» многое покажет в отношении чемпионских амбиций «Краснодара»
25 Октября
15:29
Игрок «Зенита» Чистяков назвал битвой года предстоящий матч с «Краснодаром»
24 Октября
18:37
Бышовец: «Зенит» будет иметь преимущество над «Краснодаром»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
83 мин
Пари НН Пари НН
Балтика Балтика
0
0
2.41 3.25 3.25
Видео
12.11.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.61 4.40 5.60
Видео
12.11.23 в 19:00
Сочи Сочи
Рубин Рубин
2.21 3.35 3.60
Видео
12.11.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.75 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
15:33 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» рассказали, верят ли в Ганчаренко
15:29 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Спартак» не выглядит однозначным фаворитом в матче с «Ростовом»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Краснодару» надо все матчи играть с таким настроем» эксклюзив
15:20 · Россия. Премьер-лига
Булыкин заявил, что «Краснодар» потеряет лидерство до зимней паузы
15:18 · Россия. Премьер-лига
​Без Смолова: «Динамо» назвало состав на матч с «Оренбургом»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Абаскаль не знает, как устранить проблемы «Спартака» в обороне»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» выглядел очень солидно против «Зенита»
15:05 · Россия. Премьер-лига
​Смолов пропустит воскресный матч «Динамо»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Балахнин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство
14:59 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Карпин захочет удивить «Спартак»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Явного фаворита в матче «Спартак» — «Ростов» нет»
14:34 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» в следующем туре может установить рекорд Премьер-лиги
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Гранат оценил лидирующий «Краснодар»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос»
14:20 · Россия. Премьер-лига
​Божин: «Нам надо как минимум не вылететь из РПЛ»
Все новости
Рекомендуем