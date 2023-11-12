Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Зенит» - «Краснодар», а также о лидерстве «быков» по итогам первого круга.

- Какой главный вывод можно сделать из этой игры?

- Две достойные команды показали интересный футбол. Не могу сказать, что он был суперсмотрибельный для болельщиков, но мы увидели много интересных моментов, ходов с разных сторон. Вывод таков, что команды достойны тех мест в таблицах, на которых сейчас. находятся.

- В первом тайме было не так много опасных моментов. Вы этого ожидали?

- Было понятно, что соперники изучили друг друга досконально. Все ходы были просчитаны. Поэтому нашлись контраргументы. Сложно было вскрыть игру друг друга. Это и показал матч - явных голевых моментов было недостаточно. Тренеры хорошо подготовили своих ребят, плюс футболисты были очень сконцентрированы.

- «Краснодар» забил первым. Этот гол вытекал из логики игры?

- Забить могла любая команда, потому что уровень мастерства футболистов позволяет индивидуально что-то творить. Что и показали обе команды. Они забили по голу, а могли и больше. И хотелось бы увидеть больше мячей.

- После пропущенного питерцами гола рисунок игры поменялся. Хозяева стали больше давить и забрали инициативу. Почему они с самого начала так не играли?

- Потому что могли пропустить. Ошибка могла повлиять на результат. Поэтому соперники много думали об оборонительных действиях, чтобы не дать оппоненту играть в свою игру. А когда ты проигрываешь, то скованность спадает. Плюс были сделаны замены, что тоже поменяло картину. Игра пошла в другом русле. Давление «Зенита» в конце матча было очевидно, он прижал гостей к воротам.

- Было ли у вас ощущение, что играют две равные команды, или хозяева должны были больше забивать?

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- Видно, что питерцы интереснее, мастеровитее. Небольшое преимущество у них было, и они могли забить больше.

- За первый круг «Зенит» ни разу не возглавлял таблицу. Каковы итоги 15 туров для этого клуба?

- Будет сильно сказано, если назвать итоги неудовлетворительными. Но я думаю, что питерцы недовольны тем, что не идут на первом месте. Они стремились к концу круга выйти на первое место, это было видно и по матчу с «Краснодаром». Задача у клуба только одна. Думаю, что своим положением команда недовольна. Но я бы не сказал, что это катастрофическая ситуация.

- Сколько процентов дали бы на то, что «быки» завоюют золотые медали или не верите в это?

- «Краснодар» за весь первый круг не убедил меня, что сможет стать чемпионом. Да и вчера тоже. У «Зенита» я вижу потенциал и запас. Он еще может прибавить и стать сильнее. А вчера мне показалось, что южане играли на своем максимуме.

- Что надо сделать «Краснодару», чтобы добиться чемпионства?

- Нужно точечное усиление, чтобы стать сильнее в каких-то вещах и быть разнообразнее. Ему надо найти тех футболистов, которые смогут еще усилить игру команды и быть менее предсказуемыми.

Елена Григорьевская