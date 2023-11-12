«Факел» финиширует в топ-10 РПЛ, считает Беленов

Страж ворот «Факела» Александр Беленов считает, что команде удастся завершить чемпионат в топ-10.

«Не загадываю, какое место мы займём, на что претендуем, надо двигаться от игры к игре. Однако, я думаю, что место в десятке мы займём, у нас всё для этого есть», - слова Беленова приводит ТАСС.

Напомним, что в субботу «Факел» сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. Воронежцы смогли сравнять счёт уже в добавленное ко второму тайму время. На текущий момент «Факел» занимает как раз десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч чемпионата России «Факел» проведёт 26 ноября – против «Рубина» на выезде.