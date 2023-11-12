Аршавин назвал главный минус «Спартака»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о нестабильной игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Если бы у «Спартака» была стабильность, он мог бы претендовать на самые высокие места. То «красно-белые» показывают хороший футбол, то могут провалиться. В этом минус нынешнего «Спартака», - передает слова Андрея телеканал «Матч ТВ».

В воскресенье, 12 ноября, «красно-белые» на домашнем стадионе встретятся с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Хозяева занимают седьмое место в Премьер-лиге, а гости – 11-е. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Liveresult.ru.