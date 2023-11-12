Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин назвал главный минус «Спартака»

12 Ноября 2023 • 14:15 Комментировать

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о нестабильной игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Если бы у «Спартака» была стабильность, он мог бы претендовать на самые высокие места. То «красно-белые» показывают хороший футбол, то могут провалиться. В этом минус нынешнего «Спартака», - передает слова Андрея телеканал «Матч ТВ».

В воскресенье, 12 ноября, «красно-белые» на домашнем стадионе встретятся с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Хозяева занимают седьмое место в Премьер-лиге, а гости – 11-е. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Аршавин Ростов ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
75 мин
Пари НН Пари НН
Балтика Балтика
0
0
2.41 3.25 3.25
Видео
12.11.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.61 4.40 5.60
Видео
12.11.23 в 19:00
Сочи Сочи
Рубин Рубин
2.21 3.35 3.60
Видео
12.11.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.75 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
15:29 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Спартак» не выглядит однозначным фаворитом в матче с «Ростовом»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Краснодару» надо все матчи играть с таким настроем» эксклюзив
15:20 · Россия. Премьер-лига
Булыкин заявил, что «Краснодар» потеряет лидерство до зимней паузы
15:18 · Россия. Премьер-лига
​Без Смолова: «Динамо» назвало состав на матч с «Оренбургом»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Абаскаль не знает, как устранить проблемы «Спартака» в обороне»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» выглядел очень солидно против «Зенита»
15:05 · Россия. Премьер-лига
​Смолов пропустит воскресный матч «Динамо»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Балахнин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство
14:59 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Карпин захочет удивить «Спартак»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Явного фаворита в матче «Спартак» — «Ростов» нет»
14:34 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» в следующем туре может установить рекорд Премьер-лиги
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Гранат оценил лидирующий «Краснодар»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос»
14:20 · Россия. Премьер-лига
​Божин: «Нам надо как минимум не вылететь из РПЛ»
14:15 · Россия. Премьер-лига
«Факел» финиширует в топ-10 РПЛ, считает Беленов
Все новости
Рекомендуем