Масалитин: «Ростов» сейчас на ходу, «Спартаку» будет тяжело»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Ростова» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Сейчас «Ростов» на ходу, «Спартаку» будет тяжело. Тем более «Спартак» хороший раздражитель для всех. Ясно, что Карпин настроит их запредельно», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

«Красно-белые» примут «Ростов» на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 12 ноября. Начало встречи – в 19:30 по местному времени. Текстовая онлайн-трансляция матча пройдет на Liveresult.ru. Перед этим поединком «Спартак» занимает седьмое место в таблице, а гости находятся на 11-й строчке.