«Локомотив» - лидер чемпионатов России по первым таймам без голов

Столичный «Локомотив» вчера упрочил лидерство в чемпионатах России по первым таймам, проведённым без забитых голов. Об этом пишет «Цифроскоп».

Так, у «Локо» набралось теперь 350 матчей, в которых по итогу первой половины игры на табло горел счёт 0:0. По этому показателю «красно-зелёные» опережают «Ростов» со второго места на 32 матча – у дончан 318 подобных игр в активе.

Напомним, вчера «Локо» одержал дома волевую победу над «Ахматом». Счёт во втором тайме с пенальти открыл Мохамед Конате, однако Максим Глушенков и Тимур Сулейманов ответили гостям двумя голами – в итоге 2:1.

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