Юран: «Всегда это приятно, когда у тебя практически нет травмированных»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Как проходила подготовка к матчу с «Балтикой», всё ли намеченное удалось сделать?

- Стандартно, повезло с погодой, готовились. Стандартно готовимся к каждому сопернику, разбираем, поэтому ничего нового.

- Нигматуллин впервые вызван в сборную. Как это восприняла команда, как это восприняли вы?

- Всегда вызов в сборную - это событие, поэтому я рад за Артура, он до этого не вызывался. Это, конечно, здорово. Поздравили и пожелали без травм чтобы вернулся в расположение команды. Это здорово, прежде всего, для футболиста. Пусть и в возрасте, скажем так, немолодом, но все равно это будет уже история. Все-таки когда футболист чего-то хочет и добивается, это, наверное, самое хорошее поощрение - сборная. Поэтому рад за Артура, он действительно заслужил. Поэтому вызывается.

- Отсутствие Стаматова может ли стать проблемой для «Пари НН»?

- Я до этого говорил, у нас незаменимых нет. Конечно, как в прошлом игрок, хочется, чтобы футболистов обходили эти травмы, переломы, трещины - это все-таки и больно, потом восстанавливаться. Как на первый взгляд показалось, что там перелом, но там старая есть трещина. В ближайшее время, я думаю, как врачи говорят, пару недель, и он, в принципе, уже должен присоединиться. Может быть, не в группе тренироваться, но уже к тренировкам индивидуальным, с тренером по физподготовке.

- С другой стороны, возвращаются три футболиста: Карапузов, Живоглядов и Тихий. Насколько они сейчас готовы, есть ли шанс их увидеть на поле?

- Скажем так, если они вернулись, они возвращаются в группу, тренировались, в принципе, готовы. Может быть, не в полном объеме на 90 минут, но час времени, тайм, думаю, и Карапузов, и Живоглядов уже готовы. Может быть, Тихий чуть меньше, поэтому всегда это приятно, когда у тебя практически нет травмированных. За исключением Стаматова. Возвращаются, это здорово. Обычно, чтобы не сглазить, к концу первой части чемпионата там лазарет появляется. Но здесь пока обходимся минимально. Поэтому это хорошо и для самих футболистов, что они уже в группе и готовы помочь команде, это всегда хорошее знамение.