Антон Миранчук ответил на вопрос о возвращении брата в «Локомотив»

Хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос касательно возможного возвращения брата Алексея в стан «железнодорожников».

«Правда ли, что брат может вернуться в «Локомотив»? Я не знаю, ребят», - передает слова Антона журналист Sport24.

В настоящий момент Алексей Миранчук является футболистом итальянской «Аталанты». Контракт 28-летнего россиянина с бергамасками рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник провел три матча. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Алексея в девять миллионов евро.