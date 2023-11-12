Радченко: «По-прежнему думаю, что «Зенит» обгонит «Краснодар» до зимней паузы»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко после матча 15-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), выразил мнение, что ещё до зимнего перерыва петербуржцы смогут обогнать «быков» в турнирной таблице.

«Зенит» был ближе к победе, чем «Краснодар». Своего результата «Краснодар» добился. По‑прежнему думаю, что «Зенит» обгонит «Краснодар» до зимней паузы», — цитирует Радченко «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» опережает «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России на два очка. До начала зимнего перерыва командам осталось провести по три встречи.