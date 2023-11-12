Быстров назвал игрока «Краснодара» идиотом

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров оскорбил игрока «Краснодара» Никиту Кривцова, который не стал падать после столкновения с форвардом Иваном Сергеевым в штрафной площадке.

«Кривцов не упал? Идиот! В таком матче, когда против тебя неаккуратно играет Сергеев, нападающий сбивает тебя, а ты пытаешься устоять. Я бы упал сразу. Это стопроцентный пенальти», - приводятся слова Быстрова в телеграм-канале Тимура Журавеля.

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 1:1. Голами отметились полузащитник Эдуард Сперцян и нападающий Матео Кассьерра.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в Премьер-лиге, а «Зенит» занимает второе место.