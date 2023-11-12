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Игнашевич: «Я вообще не слышал таких разговоров о будущем руководства и тренерского штаба»

12 Ноября 2023 • 13:54 Комментировать
Пари НН
...
Балтика
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Через 0 ч. -6 мин.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Ни одной победы к концу первого круга на выезде в чемпионате. В чем причина, и как с этим бороться?

- Бороться с этим очень просто, нужно побеждать. Причины будем разбирать зимой.

- Много разговоров вокруг клуба, вашего будущего, будущего руководства. Это как-то отражается на подготовке футболистов и вас лично к матчу?

- Я вообще таких разговоров не слышал.

- Сегодня появляется молодой Бориско. Впервые выходит в стартовом составе в Премьер-лиге. Насколько он готов уже к стартовому составу команды Премьер-лиги? Почему он, а не, например, Джанаев?

- Выбор вратаря - прерогатива тренера вратарей, выбор вратаря на матч. Что касается «готов / не готов», я думаю, что он готов, если находится в команде. Да, у Жени была травма, он хороший отрезок проводил, надеемся, что зимой он вернется и также будет конкурировать. Понимаем, что Максим тоже в хорошем состоянии, у него была практика в матчах на Кубок. Поэтому есть уверенность, что он тоже в хорошем состоянии подошел.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич

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