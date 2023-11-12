Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Ростовом».

«Обе команды порой играют из рук вон плохо, а порой показывают современную игру. Сейчас в нашем чемпионате все команды с точки зрения мастерства футболистов выровнялись. Сейчас решают три фактора. Это физическая подготовка, мотивация и тактика. Эти три параметра определяют успех. Мы даже не можем предположить, какой состав на эту игру выставит Абаскаль. В его действиях я вижу сплошные загадки. У «Ростова» более стабильный состав, но это ничего не значит. Стабильный состав не означает преимущество. В этой встрече нет фаворита», - сказал Колосков нашему корреспонденту.

Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» стартует сегодня в 19:30 по московскому времени. Его текстовую трансляцию проведёт наш портал.