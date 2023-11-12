Матч «Факела» и ЦСКА прошёл по очень редкому сценарию – подобных игр до него было три

Вчерашний матч «Факела» и ЦСКА прошёл по очень редкому сценарию для высших дивизионов чемпионата России. Подобных игр до него было три, сообщает «Цифроскоп».

Так, это был лишь четвёртый в чемпионатах России, в котором итоговый счет 1:1 был установлен на 90-й минуте (с учетом компенсированного времени), а открыт не позднее 10-й минуты. Ранее такое случалось в матчах «Шинника» и «Спартака» 28 октября 2006 года, «Кубани» и «Динамо» 13 мая 2012 года и «Ахмата» и «Тамбова» 30 августа 2019 года.

Напомним, что на 10-й минуте в Воронеже счёт изящным ударом открыл форвард ЦСКА Виктор Давила, в добавленное ко второму тайму время Божин счёт ударом головой сравнял – 1:1.

Беленов: «Факел» был лучше ЦСКА»