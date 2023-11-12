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Сёмин — о возможном возвращении Миранчука в «Локомотив»: «Ничего советовать не буду, у него есть своя голова»

12 Ноября 2023 • 13:46 Комментировать
Удинезе
...
Аталанта
1 4.15 X 3.55 2 1.95
Через 2 ч. 54 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.

Ранее сообщалось, что грядущей зимой «железнодорожники» могут арендовать 28-летнего футболиста.

«Ничего советовать не буду. У него есть своя голова», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» пять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

Напомним, что в 15 турах РПЛ «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на пятом месте турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
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