Сёмин — о возможном возвращении Миранчука в «Локомотив»: «Ничего советовать не буду, у него есть своя голова»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.

Ранее сообщалось, что грядущей зимой «железнодорожники» могут арендовать 28-летнего футболиста.

«Ничего советовать не буду. У него есть своя голова», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» пять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

Напомним, что в 15 турах РПЛ «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на пятом месте турнирной таблицы.