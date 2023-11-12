Гаджиев: «Краснодар» не случайно на первом месте, достойный соперник «Зенита»

Известный футбольный тренер Гаджи Гаджиев пообщался с журналистами после матча 15-го тура чемпионата России, в котором встречались петербургский «Зенит» и «Краснодар». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Результат показывает, что «Краснодар» не случайно на первом месте. Достойный соперник «Зенита». Команда ровно прошла первую половину турнира», - рассказал эксперт в интервью Metaratings.ru.

«Краснодар» завершил первый круг Премьер-лиги на первом месте. На счету подопечных Владимира Ивича 32 балла. «Быки» опережают идущий вторым «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».