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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «Краснодар» не случайно на первом месте, достойный соперник «Зенита»

12 Ноября 2023 • 13:40 Комментировать

Известный футбольный тренер Гаджи Гаджиев пообщался с журналистами после матча 15-го тура чемпионата России, в котором встречались петербургский «Зенит» и «Краснодар». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Результат показывает, что «Краснодар» не случайно на первом месте. Достойный соперник «Зенита». Команда ровно прошла первую половину турнира», - рассказал эксперт в интервью Metaratings.ru.

«Краснодар» завершил первый круг Премьер-лиги на первом месте. На счету подопечных Владимира Ивича 32 балла. «Быки» опережают идущий вторым «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Гаджи Гаджиев ещё теги
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