Полузащитник воронежского «Факела» Руслан Магаль – лучший игрок клуба в прошедшем октябре. Так решили болельщики, пишет пресс-служба «огнеопасных». Уточняется, что Руслан набрал 49% голосов от всех проголосовавших.

В прошедшем месяце Магаль сыграл за клуб в пяти матчах во всех турнирах. В них он отметился одним голом и одним ассистом.

Кстати, Магаль – уроженец Воронежа, однако за «Факел» Рулсан выступает только с 2021 года. Ранее в его карьере до 2014 года были только любительские футбольные клубы.

«Факел» после 15 матчей в сезоне РПЛ движется на 10 месте турнирной таблицы с 19 баллами.