Салтыков оценил место «Крыльев Советов» в РПЛ

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился мнением о выступлении команды в первом круге чемпионата России.

«Мы хорошо начали. Надо стараться так же проводить все матчи, как в начале. От третьего места нет ни удовлетворения, ни разочарования - мы смотрим не в таблицу, а на свою игру», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

В последнем матче «Крылья Советов» отпраздновали домашнюю победу над «Уралом» со счетом 3:1. После 15 проведенных туров самарская команда набрала 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Зенита» на пять баллов.