Ещенко: «Спартак» всегда фаворит, но у «Ростова» есть шанс»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Ростовом».

По мнению эксперта, «Спартак» является фаворитом предстоящей игры, однако ростовчане имеют возможность набрать в этой встрече очки за счёт самоотдачи и командной игры.

«Спартак» всегда фаворит. Есть ли шанс у «Ростова» увезти одно очко? Шансы всегда есть. Игра покажет, подготовлена команда соперников или нет», — цитирует Ещенко «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 12 ноября, на домашней арене «красно-белых». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.