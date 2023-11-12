Тихонов: «Джикия проиграл конкуренцию Бабичу, а не Дуарте»

Ветеран сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о ситуации защитника Георгия Джикии в «народной команде». Игрок лишился места в стартовом составе в этом сезоне.

«Конкуренцию он проиграл не Дуарте, а Бабичу. Не будем говорить, кто хуже, а кто лучше, но на данный момент тренер видит такую связку центральных защитников, ему виднее», - цитирует эксперта RT.

Сегодня, 12 ноября, «Спартак» проведет очередной матч в рамках чемпионата России. Подопечные Гильермо Абаскаля встретятся на своем поле с «Ростовом». Начало поединка запланировано в 19:30 по столичному времени.