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У Глушенкова - 16 голевых действий за «Локомотив» с начала года, больше – только у одного игрока

12 Ноября 2023 • 13:23 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Максим Глушенков вчера вечером оформил гол в ворота «Ахмата». Нападающий сравнял счёт во втором тайме, его одноклубник Тимур Сулейманов спустя пару минут вывел «Локо» вперёд, установив окончательный счёт матча – 2:1.

Как сообщает Opta Sports, после матча Глушенков набрал восемь голов и восемь ассистов за «железнодорожников» с начала 2023 календарного года, если учитывать только Премьер-лигу. Больше – лишь у одного игрока «Локо» за этот период – форварда Артёма Дзюбы – 19.

Напомним, что перешёл в «Локомотив» Глушенков прошлой зимой – из самарских «Крыльев Советов». В следующем туре Премьер-лиги «Локо» сыграет в гостях как раз с самарским клубом.

Сулейманов: «Локомотив» не на своем месте

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Локомотив Москва Артём Дзюба Максим Глушенков ещё теги

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