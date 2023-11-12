У Глушенкова - 16 голевых действий за «Локомотив» с начала года, больше – только у одного игрока

Максим Глушенков вчера вечером оформил гол в ворота «Ахмата». Нападающий сравнял счёт во втором тайме, его одноклубник Тимур Сулейманов спустя пару минут вывел «Локо» вперёд, установив окончательный счёт матча – 2:1.

Как сообщает Opta Sports, после матча Глушенков набрал восемь голов и восемь ассистов за «железнодорожников» с начала 2023 календарного года, если учитывать только Премьер-лигу. Больше – лишь у одного игрока «Локо» за этот период – форварда Артёма Дзюбы – 19.

Напомним, что перешёл в «Локомотив» Глушенков прошлой зимой – из самарских «Крыльев Советов». В следующем туре Премьер-лиги «Локо» сыграет в гостях как раз с самарским клубом.

Сулейманов: «Локомотив» не на своем месте