Карпукас: «Мне был бы интересен матч с Кубой»

Футболист столичного «Локомотива» Артём Карпукас высказался о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Кубы.

«Сборная Кубы? Я за сборную сыграл 15 секунд, мне конечно было бы интересно! Я и с Кубой не играл, мне было бы интересно! Не знаю, как другим - отвечаю за себя», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что тренировочный сбор национальной команды России стартует 13 ноября. Товарищеская встреча подопечных Валерия Карпина против сборной Кубы состоится 20 ноября. Местом проведения противостояния утвержден стадион в Волгограде.