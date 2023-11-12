Кечинов: «Если даже будет неудачный результат с «Ростовом», Абаскаля не уволят»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Ростовом».

По мнению эксперта, предстоящая встреча завершится вничью. Кечинов отметил, что «Спартак» играет нестабильно, а «Ростов», напротив, постепенно обретает уверенность.

«Спартак» играет нестабильно, команду лихорадит. «Красно-белые» могут выиграть красиво и легко, как в матче с «Пари НН», а могут и проиграть, как «Факелу». Склоняюсь к ничейному результату», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Также Кечинов не верит, что в случае поражения «Спартака» от «Ростова» руководство московского клуба отправит главного тренера команды Гильермо Абаскаля в отставку.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 12 ноября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.