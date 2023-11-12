Ташуев - о награде лучшему тренеру: «Подняли планку - надо дальше идти вперёд»

Наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на то, что его признали лучшим тренером октября в Российской премьер-лиге.

«Это заслуга всего тренерского штаба и руководителей. Это мотивирует еще больше стараться работать, больших успехов добиваться с командой. Подняли планку - надо дальше идти вперед», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В минувшем месяце «Факел» набрал семь очков под руководством Ташуева. По итогам 15 туров чемпионата России воронежская команда с 19 баллами занимает десятое место в таблице. В следующем поединке подопечные Ташуева на выезде встретятся с казанским «Рубином».