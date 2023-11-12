Бывший футболист Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о скамейке запасных «Зенита» и «Спартака».

«На сегодняшний день «Спартак» приблизился к «Зениту» по скамейке. Надо Абаскалю отдать должное, что он даёт ребятам играть и много выпускает футболистов. «Зенит» заменами Мостового и Изидора в матче с «Краснодаром» перевернул игру. Семаку надо было раньше это делать. Просто я не понимаю, почему он эту пару игроков так поздно выпустил», — сказал Деменко.

11 ноября «Зенит» на «Газпром Арене» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). Команда под руководством Сергея Семака осталась на втором месте, отставая от «быков» на два очка.

«Спартак» сегодня, 12 ноября, на «Открытие Арене» примет «Ростов». Начало матча – в 19:30 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.