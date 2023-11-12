Карпукас: «Локомотив» прилично растерял свои очки, дальше так делать нельзя»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о выступлении команды в первом круге Российской премьер-лиги.

«Не так много очков до тройки, но мы прилично растеряли свои очки. Дальше так делать нельзя, надо наверстывать. Мало побед для нас, будем улучшать результат», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

В последнем поединке «железнодорожники» отпраздновали волевую победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1. Команда набрала 24 очка и находится на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Михаила Галактионова сыграют против «Крыльев Советов».