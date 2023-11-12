«Пари НН» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч

В матче 15-го тура чемпионата России встретятся «Пари НН» и калининградская «Балтика». Тренерские штабы команд представили стартовые составы на предстоящую встречу.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Кухарчук, Зе Турбо.

«Балтика»: Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Мусаев, Гузина.

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 12 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.