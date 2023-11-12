Медведев: «Не случайно Сафонов и Галицкий сказали, что «Краснодар» отскочил»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о вчерашней ничьей с «Краснодаром» в матче 15-го тура Премьер-лиги. Поединок прошел на «Газпром Арене» и завершился со счетом 1:1.

«Имели все шансы победить - это и штанга после удара Мостового, и то, что на отскок не среагировал Изидор. Были еще моменты. Поэтому не случайно Сафонов и Галицкий сказали, что команда отскочила», - передает слова руководителя «РИА Новости».

После первого круга чемпионата России петербургский клуб набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 32 баллами продолжает удерживать лидерство.