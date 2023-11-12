Байдачный: «Настрой у «Ростова» на «Спартак» будет самый сильный»

Экс-рулевой «Ростова» Анатолий Байдачный высказал мнение относительно предстоящего матча против московского «Спартака» в 15-м туре чемпионата России.

«Матч «Спартак» - «Ростов» в первую очередь очень интересен противостоянием Карпина и «Спартака». Настрой у «Ростова» будет самый сильный - сильнее, чем в остальных матчах», - передает слова эксперта «Чемпионат».

«Спартак» и «Ростов» сыграют на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 12 ноября. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают седьмое место, а гости – 11-е.